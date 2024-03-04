Özel'in 'Türkiye İttifakı' çağrısına İYİ Partili Zorlu'dan 'DEM'li cevap

04 Mart 2024 17:02 - Güncelleme : 04 Mart 2024 17:10

CHP lideri Özgür Özel Lüleburgaz'daki konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yaparak, "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır..." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in Türkiye İttifakı vurgusu oldukça tartışılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da CHP liderinin bu açıklamalarına değindi. Zorlu, CHP-DEM Parti ittifak temasları üzerinden sert yüklendi.

"BİZ KENT UZLAŞISI GİBİ KAVRAMLARI BİLMEYİZ"

Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"Basın açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" çıkışı sorulan Zorlu, "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz"