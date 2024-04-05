İYİ Parti'nin olağanüstü kongre tarihi belli oldu

05 Nisan 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:06

İYİ Parti'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Bir başkan daha istifa etti

İYİ Parti'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor! Bir başkan daha istifa etti

31 Mart'taki yerel seçimlerden istediği sonuçları alamayan İYİ Parti’de olağanüstü seçimli kongre 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

MUHASEBEMİZİ YAPACAĞIZ

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. parti olmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, seçimli olağanüstü kongreyi toplayacaklarını duyurmuştu. Akşener, açıklamasında "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KURULTAY KARARI SONRASI PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Kurultay kararının alınmasının ardından 3 Nisan'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa ettiğini açıklamıştı.

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

İYİ Parti’nin 31 Mart’ta, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aldığı oyun oldukça gerisine düşmesinin üzerine, Meral Akşener’in genel başkanlıktan istifa edeceği ya da kurultay çağrısı yapacağı yönündeki iddiaları, seçim akşamında İYİ Parti’li kaynaklar yalanladı. Ancak bir gün sonra Akşener kurultay kararı alacağını açıkladı, yeniden aday olmayacağına ilişkin herhangi bir mesajı olmadı.