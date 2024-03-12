Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili dikkat çeken 6 soru!

12 Mart 2024 22:05 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:14

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’na 6 soru yöneltti.

Kabaktepe, “Kıymetli İstanbullular, Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanına yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde. Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların İl binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti.” açıklamasını yaptı.

Başkan Kabaktepe, “Şimdi İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanına sorularımız var” diyerek 6 soru sordu:

- Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi?

- Bu paranın kaynağı kim?

- Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?

- Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir?

- Ayrıca bu, ‘nakden ve haricen’ ne anlama geliyor?

- ⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrı resmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor?

Kabaktepe, “Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.