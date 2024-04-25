Kabineye döneceği söylenen Süleyman Soylu'dan açıklama! 

25 Nisan 2024 20:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:28

Dün sarf ettiği "7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti" sözöüyle gündem olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü'den Can Bursalı'ya konuştu.

31 Mart günü AK Parti'de yaşanan kan kaybı sonrası kabineye döneceği iddia edilen Soylu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Soylu ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu söylerken, seçimle ilgili fikirlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belirttiklerini söyledi.

"SADECE NEZAKET ZİYARETİYDİ"

Süleyman Soylu sorulara şu şekilde cevap verdi:

Soru: Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor...

Süleyman Soylu: Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil.

Soru: Maalesef vurgusunu neden yaptınız?

Süleyman Soylu: Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.

Soru: Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?

Süleyman Soylu: Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.