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31 Mart 2024 23:15 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:17

Karabük'te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu

Karabük'ten aday olan AK Parti’den 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabük&#039;te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye&#039;nin en genci oldu

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Karabük'te en genç belediye başkanı belli oldu.

HALKA TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Karabük'ten ilginç seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu - 1. Resim

5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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