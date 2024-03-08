Kemal Kılıçdaroğlu 'talimat verdi' diye hedef gösterildi: Kızılcık şerbetli cevap geldi

08 Mart 2024 15:43 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:09

CHP'de DEM Parti'ye kapıyı kapatacağını söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözlemi kriz patlattı. Parti içerisinde peş peşe açıklamalar gelirken İstanbul'un mevcut belediye başkanı ve Mart 2024 seçimleri adayı Ekrem İmamoğlu da tartışmaya katılarak “Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak” diyerek rest çekmişti.

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal da CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek, Köksal'a bu sözleri talimatla İmamoğlu'na kaybettirmek amaçlı söylettirdiğini iddia etti. Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var." dedi

Kemal Kılıçdaroğlu t24'e konuşarak Fatih Portakal'ı sert sözlerle eleştirdi. "Bana yapılana 'kan kusar kızılcık şerbeti içtim' der susarım" diyen Kılıçdaroğlu tepkisini şöyle gösterdi:

"Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim."

"Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun.."