Kılıçdaroğlu'ndan iddialı yerel seçim tahmini: Belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum

21 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:36

Yerel seçimler sayılı günler kaldı. Partilerin seçim çalışmaları devam ederken Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanlık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu, mevcut 11 büyükşehir belediyesine ek olarak Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de CHP'nin kazancağını düşündüğünü söyledi.

İlçe belediyesi sayılarının da artacağını düşündüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu "İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılırsa bu sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN BAŞARISIZ OLMASINI İSTİYOR...'

31 Mart sonrası kurultayda mevcut CHP yönetimi ile hesaplaşacağına dair iddialara cevap veren Kılıçdaroğlu, "Günlük siyasal tartışmaların içerisine girmiyorum. 'CHP'nin başarısız olmasını istiyor' denilmesi için akıl tutulması lazım. Yok öyle bir şey yok. Tam tersine belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum. Bütün adaylarımızı destekliyorum" dedi.