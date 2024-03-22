İsrail'in Kıbrıs'taki planı ne? KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre TGRT Haber'de

22 Mart 2024 17:38 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:16

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, TGRT Haber'de Dış Haberler müdürü Emre Diner'in sorularını yanıtladı. KKTC-Türkiye ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi.

"ÖZÜMÜZ MİLLİ DAVADIR"

Türk ordusunun önemine değinen Töre, "Türk milletiyle Türkiye ile milli meselemiz olan Kıbrıs meselesi var. Birlikte yürütüyoruz. Özümüz milli davamızdır. Kıbrıs'ta Mehmetçik de Mücahit de can, kan vermiştir. Osmanlı'da da akıncılar şehit olmuştur. Türk milletinin şehitleridir. Ayrı gayrı yoktur. İlişkilerimiz fevkaladedir. Türk ordusunun sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Kıbrıs'ta vatan savunuculuğu yapıyoruz. Mehmetçik de Mücahit de bizim." diye konuştu.

Töre'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"KIBRIS'TA KALANLAR VATAN BEKÇİLİĞİ YAPIYOR"

Bir anlaşmayla 2 devletli çözümü istesek de Rumlar bunu istemiyor. Şimdi tekrar yeniden bunu deneyelim diyorlar. Birçok defa reddettiler. Savaşı çıkaran onlardır. Durmadan savaş yapan, silaha sarılan onlardır. Kıbrıs'ı da Girit adası yapmak istediler. Kıbrıs'ı da 13. ada olarak Yunanistan'a bağlamak istediler. Büyük Yunanistan hayalinden kaynaklıyor. Kıbrıs Türk halkı da Osmanlı'dan kalan halktır. Kıbrıs'ta kalanlar vatan bekçiliğini devam ettirenler oldu.

"ESAS GÜCÜMÜZ TÜRKİYE'NİN YARDIMLARIDIR"

Bizim esas gücümüz anavatan Türkiye'nin yaptığı yardımlardır. Pandemi döneminde acil durum hastanesinin yapılması gibi birçok hizmetleri ve desteği var. İyi ki anavatan Türkiye var. Avrupa'nın uzattığı havucuna kanmayalım, sonra Kıbrıs'ı Girit'e çevirir. Yanılmak yok, Türkiye'ye ve KKTC'ye 4 elle sarılalım. İnşallah Azerbaycan'dan diğer Türk Cumhuriyetlere ulaşmak daha kolay olacaktır.

İSRAİLLİ ŞİRKETLERİN KONUT ALIMI

İsrailli şirketlerin KKTC'deki toprak alımlarıyla ilgili de konuşan Töre, "Geçen hafta hükümetin yasaları geldi. Bundan sonra yabancılara, İsraillilere tapu almak yok. Sınırlı ölçüde ve farklı yöntemlerle arazi alıyorlardır. Şimdi ona da yasak getirildi. Kira ve satış sözleşmesiyle arazi ve kira mülkiyeti alınıyordu onda da bir sınırlama söz konusu. Bu konuda Türkiye'nin de bir uyarısı vardı. KKTC'de bunları dikkate aldı. Toprağı satın alamayacak, toprağın kökü KKTC'ye olacak şekilde belirli zaman dilimi sonra esas mülkiyetin tekrar devlet olacağı bir sistem önlemi alındı. Eksikler varsa da komitelerde görüşülüp oradan meclise gelecek tekrar. Bu konuya yabancı değiliz. Filistin örneği var. ABD, dünya ve birçok Avrupa ülkesinin İsrail'e destek vermesi soykırım yapılması ciddi bir şekilde Türk-İslam alemini uyandırmalıdır. Dünya 5'ten büyüktür sözü her şeyi anlatıyor. Biz Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğiz. Biz secdeye ineriz ancak Allah'ın huzurunda ineriz."