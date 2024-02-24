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24 Şubat 2024 23:47 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 23:48

Komutana küfür eden adayın partiden ihraç süreci başladı 

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde AK Parti’den belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun, jandarma komutanın küfür ettiği anlar sosyal medyada gündem olmasının ardından partiden ihraç süreci başladı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Niğde, AK Parti, Seçim

Geçtiğimiz günlerde Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun'un katıldığı bir toplantı sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanmıştı.

Konuşması esansında Altun'un jandarma komutanına küfür ettiği anlarda kayda alınmıştı. Yaşanan olay sonrası AK Parti Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı.

"KESİN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi. 

Komutana küfür eden adayın partiden ihraç süreci başladı  - 1. Resim

NE YAŞANMIŞTI? 

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." demişti.

Toplantıya katıların küfürün ardından tepki göstermesi üzerine Altun, "Hak etti" diyerek cevap vermişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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