Kulis: 5'ten fazla vekil CHP'ye geçecek

28 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:27

Yerel seçimlerde uzun yıllar sonra birinci parti olarak çıkan CHP’nin Meclis'teki sandalye sayısı yükseliyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti’den ayrıldığını duyuran İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye geçiş yaptı.

Kulis bilgilerine göre; CHP'ye 5'ten fazla vekilin daha geçiş yapacağı öğrenildi. İYİ Parti ve DEVA Partisi olmak üzere buradaki 7-8 vekilin CHP'ye geçmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

İYİ PARTİ'DE YENİ LİDER MÜSAVAT DERVİŞOĞLU OLDU

Öte yandan İYİ Parti'de Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından dün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayla yeni genel başkan seçildi.



(Müsavat Dervişoğlu)

İlk iki turda salt çoğunluk sağlayamayan Müsavat Dervişoğlu, üçüncü turdaki oylama sonucu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi.