AK Parti'de sadece 3 ismin koltuğu garanti: Değişim zirveden en aşağıya kadar olacak

18 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında 31 mart seçimlerini değerlendirdi. Seçmenin mesajının alındığının altını çizen Erdoğan, gerekli değişimin yapılacağını bir kez daha söyledi. Peki AK Parti'de nasıl bir 'değişim' olacak?

TGRT Haber'in YouTube hesabından yayınlanan 'Alper Altun ile Bil Bakalım' programına konuk olan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AK Parti'de beklenen değişimle ilgili çok çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

"3 İSMİN KOLTUĞU GARANTİ"

"AK Parti'de 'değişim' geliyor" diyen Sözcan, değişimin ilk etapta kabineden başlayacağını vurguladı. Değişim olacak parti teşkilatından kabineden her alanda AK Parti'de büyük değişim yaşanacağını aktaran Sözcan, "Ancak garantili bazı koltuklar var. Bunlar; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Seçim sonrası bu beklenen bir haberdi. AK Parti'den yakından tanıdığım birinden aldım bu bilgileri. Bu durum seçim sonrası bir değerlendirme ve düzenleme ile ilerleyecek" dedi.

"DEĞİŞİM ZİRVEDEN EN AŞAĞIYA KADAR OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında vurguladığı bayrak değişimine değinen Sözcan, "Kongre öncesi ve sonrası bu vurguyu arttırdı. Teşkilatlarda özellikle bu değişim zirveden en aşağıya kadar olacak" ifadelerini kullandı.

3 FARKLI BAŞLIK SUNULDU...

Yerel yönetim seçimlerdeki sonuçların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 farklı başlık sunulduğunu aktaran Sözcan, Erdoğan'a sunulan bu verilerde oy değişimlerin ele alındığını vurguladı.