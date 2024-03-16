Kurum: İş bilmez yönetime en güçlü cevap 31 Mart’ta verilecek

16 Mart 2024 22:05 - Güncelleme : 16 Mart 2024 22:29

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda düzenlenen 5 bin 126 bağımsız bölümün Kentsel Dönüşüm kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde eş zamanlı olarak Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane, Bayrampaşa’da yıkım yapılırken, Zeytinburnu, Esenler, Üsküdar, Bağcılar Avcılar, Fatih ve Tuzla’nın da bir bölümünde Temel Atma Töreni yapıldı.

Programda Ataşehir Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım Töreni’ne ise canlı bağlantı yapıldı. Toplu bir şekilde dualar edildikten sonra toplamda 13 ilçenin yıkım ve temel atma töreni butonlara basılmasıyla birlikte başlatıldı.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda hak sahibi vatandaş katıldı.

“EN GÜÇLÜ CEVABI VERECEKTİR”

Kentsel dönüşümün önemine değinen Kurum, mevcut İBB yönetimini de şu şekilde eleştirdi:

“Bugün bu güzel şehirde 39 ilçemiz, 7.5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Tam 1.5 milyon yuvamız şu anda sağlıksız durumda. 650 bin yuvamızın acilen dönüşmesi gerekiyor. Sadece Zeytinburnu’muzda Telsiz Mahallesi’nde 378 bağımsız bölümü kentsel dönüşüm kapsamında yaptık ve hak sahiplerine teslim ettik. Beştelsiz Mahallesi’nde 19 binada 157 bağımsız bölümün inşalarını Zeytinburnu belediye başkanımızla tamamladık. Bugün bu kadar acil bir konuda CHP’li İBB yönetimi ne yapıyor? Ne acıdır ki taş üstüne taş koymuş durumda değiller. Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaadiyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. ‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ dediler, 5 bin konutu bile dönüştürmediler. ’15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz’ dediler, sözlerini tutmadılar. Üstelik milletimizle dalga geçer gibi televizyonun karşısına geçip bu sözler sorulduğunda ‘Hatırlamıyoruz’ dediler. Ama ben şuna inanıyor ve görüyorum ki milletimiz 31 Mart’ta bu iş bilmez yönetime sandıkta en güçlü cevabı verecektir.”

“İSTANBUL’UN HAKKINI, İSTANBUL’A TESLİM EDECEĞİZ”

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulan Kurum, “Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. İstanbul’u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz.” dedi.