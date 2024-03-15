Kurum: Kandil’den emir geldi CHP adayını geri çekti

15 Mart 2024 00:04 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:09

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliğine vurgu yapan Kurum, Kandil’e işaret etti.

“KANDİL’DEN EMİR GELDİ ADAYI ÇEKTİLER”

Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinde Kandil’in etkili olduğunu ifade eden Kurum DEM ve CHP iş birliğiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Zaten olduğunu milletimiz görüyor. Burada bir uzlaşma yaptıklarını kendileri de ifade ediyorlar. Nasıl bir uzlaşı yaptığını kimse görmüyor, bilmiyor, anlatmak istemiyorlar. Alenen, şeffaf şekilde ne yaptıysanız... Onu da açıklayamıyorlar. Bir bakıyorsunuz Esenyurt'ta belediye başkan adayı koyuyorlar, belediye meclis üyeliğini, daire başkanlığı-genel müdürlüğü vaatleri veriliyor. DEM Parti daha önce bir aday çıkardı, Başak Demirtaş aday oldu, Kandil'den talimat geldi. Geri çekildi. Başka bir aday çıktı. 'Birkaç ilçede uzlaşı yapacağız' dediler. İstedikleri ittifakı kursunlar, İstanbul'un beklentilerini böyle çözemezler.”

İstanbul’un sorunlarını Cumhur İttifakı olarak çözeceklerini dile getiren Kurum, “Belediye Meclisi'ni dağıttılar. İstanbul'un sorununu böyle çözemezler. Biz Cumhur İttifakı olarak icatlarımızı yapamaya devam edeceğiz.” dedi.