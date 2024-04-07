İtiraz sonucu oylar yeniden sayıldı: Fark azaldı, sonuç değişmedi

07 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:01

Yerel seçim bitti ancak itirazlar üzerine birçok il ve ilçede oy sayımı yeniden yapılıyor. MHP'nin seçimin ardından itirazda bulunduğu Kütahya'da 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oylar yeniden sayıldı.

FARK AZALDI, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Kararın ardından başlayan geçersiz oyları sayım işlemi yaklaşık 12 saat sürdü. Geçersiz oyların sayımının ardından; CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.

CHP'NİN ADAYI YİNE İLK SIRADA

Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı. İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AKP'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.