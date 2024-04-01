Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Lüks araçla seçim çalışma tepki çekmişti... Sandıktan CHP çıktı
01 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:50

Lüks araçla seçim çalışma tepki çekmişti... Sandıktan CHP çıktı

Lüks bir araçla halkı selamladığı görüntüler tepki çeken AK Parti'nin adayı Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'da seçimi CHP'li Burcu Köksal'a kaptırdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Lüks araçla seçim çalışma tepki çekmişti... Sandıktan CHP çıktı

Türkiye'de milyonlarca seçmen sandık başına gidip oyunu kullandı. Büyük sürprizlerin yaşandığı seçimde; CHP uzun bir aradan sonra ilk kez birinci parti olarak çıktı. Seçimde birbirinden dikkat çeken sonucun çıktığı illerden biri de Afyonkarahisar'dı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'nin aday olarak gösterdiği Burcu Köksal kazandı

CHP'li Köksal yüzde 50,73 oy alırken AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 31,82 oyda kaldı. 

İlgili Haberler

LÜKS ARAÇLI KONVOY TEPKİ ÇEKMİŞTİ...

AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay'ın seçimi kaybetmesinin adından bir videosu akıllara geldi. Çakarlı lüks aracıyla Afyonkarahisar halkını selamlayan Uluçay, yayınlanan görüntülerin ardından tepki çekmişti...

Lüks araçla seçim çalışma tepki çekmişti... Sandıktan CHP çıktı - 1. Resim

MEHMET ZEYBEK İLE KAZANILAN AFYONKARAHİSAR KAYBEDİLDİ

Tepki çeken görüntüler de daha sonra Uluçay'ın sandıkta karşısına çıktı. Böylelikle AK Parti, 2019'de Mehmet Zeybek'le kazandığı Afyonkarahisar'ı kaybetmiş oldu.

.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...