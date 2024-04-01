Lüks araçla seçim çalışma tepki çekmişti... Sandıktan CHP çıktı

01 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:50

Türkiye'de milyonlarca seçmen sandık başına gidip oyunu kullandı. Büyük sürprizlerin yaşandığı seçimde; CHP uzun bir aradan sonra ilk kez birinci parti olarak çıktı. Seçimde birbirinden dikkat çeken sonucun çıktığı illerden biri de Afyonkarahisar'dı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'nin aday olarak gösterdiği Burcu Köksal kazandı

CHP'li Köksal yüzde 50,73 oy alırken AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 31,82 oyda kaldı.

LÜKS ARAÇLI KONVOY TEPKİ ÇEKMİŞTİ...

AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay'ın seçimi kaybetmesinin adından bir videosu akıllara geldi. Çakarlı lüks aracıyla Afyonkarahisar halkını selamlayan Uluçay, yayınlanan görüntülerin ardından tepki çekmişti...

MEHMET ZEYBEK İLE KAZANILAN AFYONKARAHİSAR KAYBEDİLDİ

Tepki çeken görüntüler de daha sonra Uluçay'ın sandıkta karşısına çıktı. Böylelikle AK Parti, 2019'de Mehmet Zeybek'le kazandığı Afyonkarahisar'ı kaybetmiş oldu.

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