Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Manisa’da yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti oldu
01 Nisan 2024 00:21 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:24

Manisa’da yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti oldu

Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa’da ilk defa resmi olmayan sonuçlara göre CHP birinci parti oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manisa’da yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti oldu

Özgür Özel’in memleketi Manisa’da CHP tarihinde ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 belediyede CHP adayları önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise sadece 1 ilçede önde yer alıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Manisa’da CHP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay yarışı önde tamamlarken, Manisa tarihinin de ilk kadın belediye başkanı oldu.Manisa’da yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti oldu - 1. Resim

KUTLAMALAR BAŞLADI 

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP’li adaylardan Manisa Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek, Yunusemre'de Semih Balaban, Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Akhisar'da Besim Dutlulu, Turgutlu'da Çetin Akın, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de Mazlum Nurlu, Gördes'te İbrahim Büke, Ahmetli'de Fuat Mintaş, Kırkağaç'ta Üstün Dönmez, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Hikmet Dönmez, Sarıgöl'de Tahsin Akdeniz, Soma'da Sercan Okur, Gölmarmara'da Cem Aykan, AK Partili adaylardan ise Saruhanlı'da Ekrem Cıllı ve Demirci'de Erkan Kara, MHP’li adaylardan ise Selendi'de Nurullah Savaş belediye başkanı oldu. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Manisa kent merkezinde CHP’liler araç konvoylarıyla kutlamalara başladı.Manisa’da yıllar sonra ilk defa CHP birinci parti oldu - 2. Resim

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanan CHP adayı Ferdi Zeyrek, merkez ilçe belediyesi Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte zafer konuşması yaptı. Meydanı dolduran vatandaşlar marşlar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, yaptıkları konuşmalarda Manisa'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını belirterek, kolları sıvadıklarının altını çizdi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de konuşmasında meydandaki vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını iletti.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...