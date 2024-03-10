Mansur Yavaş'tan Akşener çıkışı! 'Her şeyi açıklayacağım' deyip tarih verdi

10 Mart 2024 11:03 - Güncelleme : 10 Mart 2024 12:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerine 3 hafta kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in korkaklık ve operasyon çekmekle suçladığı Mansur Yavaş, 14 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı süreciyle ilgili yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağını söyledi.

Sözcü gazetesine konuşan Mansur Yavaş, 'Bu benim başkanlıktaki son dönemim' şeklinde yaptığı çıkışa da açıklık getirdi. Seçimi kazanacağına inandığını söyleyen Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KİME NE KADAR OY ÇIKTIĞINA BAKMAM"

“5 yıldır Ankara’nın ilçelerine önemli hizmetler götürdük. Benim önceliğim kanalizasyon ve su olamazsa olmaz. Pandemi döneminde köy köy gezdim. Vatandaşlarla, muhtarlarla, dernek başkanlarıyla görüştüm. Ama gittiğim köyden kime ne kadar oy çıktığına bakmadım. Başkanlığı, Ankara’ya hizmet için fırsat olarak gördüm. Bu nedenle de insanlar bendeki samimiyeti, tavrı görünce örneğin bir köyde bana hiç oy vermemişler kendilerini de mahcup hissediyorlar. Kendi akrabamı görmüş gibi özellikle dış ilçelerde hep bu davranışla karşılaşıyorum. Yüz yıllık tanıdıkları birisi varmış gibi irtibat kuruyoruz. Hiçbirisinden şimdiye kadar ters bir şey duymadım.

"EN GÜZEL ÖRNEKLERDEN BİRİYİM"

Ben kamu imkanlarından asla yararlanmıyorum. Kişisel harcamaları, hatta belediye adına gittiğim yerlerde de ben karşılıyorum. Hem vicdanen hem de belediye çalışanlarımız da bunu görüyorlar. Örneğin bir harcama varsa, aslında ödememem gerekirken ödediğimi görünce en azından şöyle düşünüyorlar, ‘sade yaşıyor’. Onların da öyle olmasını istiyorum.

Artık buralara bu işlerin gelmesi lazım. Bunun için en güzel örneklerinden birinin kendim olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi birisi fabrikasına müdür tayin eder, personel alır, ondan iş bekler. Beğenirse devam eder, beğenmezse sonlanır. Kendimi o durumda görüyorum. Hükmetmek değil, Ankara halkının bana 5 yıl boyunca ‘Gel bütçemi yönet’ dediği insanım. Görevini yapacaksın ama onun haricinde yaptığın işi ne başa kakacaksın ne de övünülme vesilesi çıkaracaksın.

"BU BENİM SON DÖNEMİM"

Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim; belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum; bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi.

Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara’dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim; Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torunlarımla beraber. Öyle ki bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Bazen içinde buluyorsunuz kendinizi. Bunu taahhüt veya beklenti olarak da söylemiyorum. Kesin konuşmamak gerektiğini öğrendim tecrübelerimden. Bir hedefe dayanarak bunu söylemedim.

"BELEDİYE BAŞKANI SİYASET YAPMAZ"

Şimdi düşünebiliyor musunuz, beş yıl boyunca benim hiçbir yere fotoğrafım asılmadı. Reklam yapılacak hiçbir şeyin içerisine girmedik. Aynı zamanda sosyal medyamda da bana oy vermeyenleri incitecek, toplumda kutuplaşmaya sebep olacak hiçbir açıklamam, paylaşımım olmadı. Belediye Başkanı siyaset yapmaz diye düşünüyorum. İşine bakar. Vatandaş görev vermiştir, sadece görevinizi yapacaksınız. Türkiye çapında biraz Mansur Yavaş isminin ön plana çıkması da bu yönden oldu çünkü dışarıdan gelen herkes ‘ya senin için böyle söylüyorlar, kavga etmiyor’ diyorlar. Mesela birçok engellemelerle karşılaştık. Bir ikisi hariç diğerlerini sadece ve sadece yasal yollara başvurarak çözmeye çalıştık. Bir kısmını çözdük, bir kısmını çözemedik. Bunu kamuoyuna sık sık getirip kavga sebebi yaptığınız zaman toplumda bir ayrışma nedeni oluyor. Ona dahi izin vermedik biz.

"SEÇİMDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım. Çünkü her verdiğiniz cevap bir karşı cevabı gerektiriyor mutlaka. Ben Belediye Başkanı seçildiğimde de bir-iki kez bazı Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim, belediye başkanıyım. Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim.

Ben Millet İttifakının belediye başkanı olarak seçildim. 31’ine kadar kendimi öyle görüyorum, onlar kabul etmese de ben öyle görüyorum. Başından beri böyle diyorum. Ama şu anda herkes kendi yolunda gidiyor. 31 Mart’a kadar bu şekilde davranmaya devam edeceğim."