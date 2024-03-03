Mansur Yavaş bizzat kendisi duyurdu: Belediyeciliği öğretip bırakacağım

03 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 03 Mart 2024 17:21

CHP'nin Ankara'dan yeniden aday gösterdiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim koordinasyon merkezinin açılışına Yavaş, burada yaptığı konuşmada; 5 yıl hiç kimseyi ayırmadan adil bir şekilde hizmet ettiklerini ve bunun sonucunda burada coşkulu bir kalabalıkla karşılandıklarını söyledi.

''30 BÜYÜKŞEHİR İÇİNDE KREDİSİ EN YÜKSEK BELEDİYEYİZ''

Hiçbir reklam yapmadığını da söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

"5 yıl boyunca fotoğrafımı hiçbir yerde görmediniz. Belediyenin parasını kendi reklamamızda kullanmadık. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Böyle sade yaşadığınız için bir rekor oy ile seçilirken onlar siyasetin çöplüğüne gidiyorlar. 'Küçük bir yerin belediye başkanı kalkıp da Ankara'yı mı idare edecek.' dediler. Kendileri annelerinden büyükşehir belediye başkanı olarak doğdular ya herkesi küçümserler. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş'ın belediyesi, Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi içerisinde kredisi en yüksek belediye olarak ilan edildi. Bu Mansur Yavaş, uluslararası şeffaflık ödülünü aldı. Biz en az onlar kadar kavşak yaptık, Hiç reklam yaptığımızı gördünüz mü?''

''BENİM ARTIK SON DÖNEMİM''

Ardından Keçiören ilçesine geçen Yavaş, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte Atapark Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Burada halka hitap eden Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkanla el ele vererek Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta vererek çalışmak istiyoruz.'' ifadesini kullandı.