Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' hakkında açıklama

23 Mart 2024 16:22 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:23

14 Mayıs 2023'teki seçimler öncesi adı "6'lı masa"nın cumhurbaşkanı adayı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Sözcü TV'ye konuşan Yavaş, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ile kıyasıya bir rekabete giren Mansur Yavaş'a gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı soruldu. Yavaş'ın verdiği cevap dikkat çekti.

"ŞU AN KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yavaş, adaylık iddialarına ilişkin "Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım" açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU'NA RAKİP Mİ OLACAK?

Yavaş, konuşmasının devamında, "O nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor.

Birilerinin Ekrem İmamoğlu ile kendisinin rekabet etmesini istediğini söyleyen Mansur Yavaş, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak Ankara'da" dedi.