Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi: Bu aç kalmak demektir 
25 Mart 2024 02:58 - Güncelleme : 25 Mart 2024 03:14

Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi: Bu aç kalmak demektir 

Yerel seçimlerde son haftaya girilirken sahada 'emekli maaşı' için siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş da emekli maaaşının 10 bin lira olduğunu hatırlatarak "Bu 'ölün' demektir, 'aç kalın' demektir" diyerek tepki gösterdi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Mansur Yavaş&#039;tan emekli maaşı tepkisi: Bu aç kalmak demektir 

İlgili Haberler

Yerel seçimlere 6 gün kala saha çalışmaları da hızlandı. Ankara'da Tugut Altınok ile yarışan mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile seçim gündemine emekli maaşlarını aldı.

"BU PARA AÇLIKTIR"

CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın iftar yemeğine katılan Yavaş, programda iktidarı emekli maaşı üzerinden eleştirerek, "Emekli maaşları 7 bin 500 lira dediler. Arkasından 10 bin liraya çıkarttılar. Açlık sınırını da 16 bin lira olarak belirlediler. Bu nedir biliyor musunuz? Siz hükümet olarak açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekli insanları 10 bin liraya mahkum ederseniz bu ölün demektir. Aç kalın demektir. 

"34 BİN EMEKLİYE DESTEK OLUYORUZ"

Dolayısıyla bir çağrı yaptık; dedik ki başka belediyeleri olmayan, bizim destek yönetmeliğimize uygun şekilde başvuran bütün emeklilere destek olacağız. Ankara çapında da 34 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyorum. Türkiye'ye artık bundan sonra Mansur Yavaş belediyeciliği yayılacaktır. Hiçbir eksiğiniz kalmayacak" dedi. 

Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi: Bu aç kalmak demektir  - 1. Resim

Pandemi döneminde yaşanan sorunları hatırlatan Yavaş, "Bütün Ankara tek yürek olduk. Herkes birbirine destek oldu ve o sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde cebinde parası olmayan insanların hiçbirisini mağdur etmeden Ankara halkı bizim önderliğimizle birbirine sahip çıktı. Dolayısıyla nerede birinin bir ihtiyacı hangi konuda olursa olsun Mansur Yavaş onun yanındadır. Ankara Büyükşehir onun yanındadır." diyerek sözlerini tamamladı. 

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...