Mansur Yavaş'tan emekli maaşı tepkisi: Bu aç kalmak demektir 

25 Mart 2024 02:58 - Güncelleme : 25 Mart 2024 03:14

"BU PARA AÇLIKTIR"

Yerel seçimlere 6 gün kala saha çalışmaları da hızlandı. Ankara'da Tugut Altınok ile yarışan mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile seçim gündemine emekli maaşlarını aldı.

CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın iftar yemeğine katılan Yavaş, programda iktidarı emekli maaşı üzerinden eleştirerek, "Emekli maaşları 7 bin 500 lira dediler. Arkasından 10 bin liraya çıkarttılar. Açlık sınırını da 16 bin lira olarak belirlediler. Bu nedir biliyor musunuz? Siz hükümet olarak açlık sınırını 16 bin lira olarak belirleyip emekli insanları 10 bin liraya mahkum ederseniz bu ölün demektir. Aç kalın demektir.

"34 BİN EMEKLİYE DESTEK OLUYORUZ"

Dolayısıyla bir çağrı yaptık; dedik ki başka belediyeleri olmayan, bizim destek yönetmeliğimize uygun şekilde başvuran bütün emeklilere destek olacağız. Ankara çapında da 34 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyorum. Türkiye'ye artık bundan sonra Mansur Yavaş belediyeciliği yayılacaktır. Hiçbir eksiğiniz kalmayacak" dedi.

Pandemi döneminde yaşanan sorunları hatırlatan Yavaş, "Bütün Ankara tek yürek olduk. Herkes birbirine destek oldu ve o sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde cebinde parası olmayan insanların hiçbirisini mağdur etmeden Ankara halkı bizim önderliğimizle birbirine sahip çıktı. Dolayısıyla nerede birinin bir ihtiyacı hangi konuda olursa olsun Mansur Yavaş onun yanındadır. Ankara Büyükşehir onun yanındadır." diyerek sözlerini tamamladı.