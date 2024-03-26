Mansur Yavaş'tan Londra'daki evle ilgili 'belgeli' açıklama

26 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:25

Partiler yerel seçim için adaylarını açıkladıktan sonra gözler bu adayların mal varlıklarına çevrilmişti... Mal varlığı açıklayan isimlerin arasından CHP'nin Ankara'da yeniden aday gösterdiği mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş da vardı...

Ailesinin ve kendi mal varlığını açıklayan Yavaş'ın kızının Londra'daki evi tartışma konusu oldu. Londra'daki o evle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada; tüm harcamaların mal beyanında açıklandığı, aynı şeffaflığın AK Parti adayı Turgut Altınok'tan da beklendiğini aktarıldı.

Yavaş'ın kızının İngiltere Londra'da "Princess Avenue"de 465 bin Sterlin'e ev aldığı ve mortgage kredisi çekildiği de belgeli olarak açıklamada yer verildi. Açıklamada ek olarak; ABB Başkanı Yavaş'ın ev satın alınırken kızına 100 bin pound hibe ettiği, bunun da mal beyanında bulunduğu belirtildi.

YAVAŞ'TAN BELGELİ CEVAP

Londra'daki evle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temiz, şeffaf ve ahlıklı siyaset adına Mansur Yavaş’ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:

Çağlayan Yavaş, evini 465.000 Sterlin'e almıştır.

465.000 Sterlin’in 372 bin 999 Sterlin’i banka kredisi çekilmiştir

Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur"