Mardin'de ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi! Sosyal medyada tepki yağdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi yaşandı.
DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi çıktı. AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı'nın eklenmesi talebi DEM Parti grubu tarafından reddedildi.
AK Partili üyeler ile DEM Partili üyeler arasında çıkan tartışma sonrası AK Partililer salonu terk etmek istedi.
TELEFONLARINDAN GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ
AK Partili üyelerin salonu terk etmek üzere ayaklandığı ve AK Partililerin telefonlarının zorla ellerinden alınarak tartışma görüntülerinin silindiği öğrenildi.
Gerginlik sonrası AK Partililer mecliste İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu. O esnada DEM'li üyelerin ayağa kalkmaması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından kullanıcılar, belediye meclis açılışında İstiklal Marşı okunma talebinin reddedilmesine büyük tepki gösterdi.