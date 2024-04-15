Meclis'te mesai başlıyor! Önemli dosyalar masada bekliyor

15 Nisan 2024 08:36 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 08:37

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeniden mesaiye başlıyor. Yerel seçimin ardından verilen 1,5 aylık tatilin ardından yarın açılacak Meclis'in gündeminde birbirinden önemli yasal düzenlemeler var.

MESADAKİ İLK KONU ENERJİ

Genel Kurul'un ilk gündem başlığında enerji alanına yönelik teklif yer alıyor. Düzenleme, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor. Teklife göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

REHBERLİKTE YENİ DÖNEM

Gündemde bekleyen bir diğer düzenleme ise Turist Rehberliği Meslek Kanunu teklifi... Söz konusu teklif, yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenlerin diğer şartları yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilmesini kapsıyor.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANA REKOR CEZA

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen düzenlemelerden biri de İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan teklif olacak. Ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması, silah parçalarının satılmasının engellenmesi gibi konular teklifte yer alacak.

KRİPTO DÜNYASININ GÖZÜ ANKARA'DA

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Yaklaşık 30 maddelik teklifle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

PARTİLER TOPLANIYOR

Diğer yandan, siyasi partilerin genel başkanları da seçimin ardından ilk kez kürsüye çıkıyor. Partilerin grup toplantıları bu hafta içinde gerçekleştirilecek.