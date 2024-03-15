Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Bunları yap bütün oylar senin olsun

15 Mart 2024 22:14 - Güncelleme : 15 Mart 2024 22:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki partisinin iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Akşener yaptığı konuşmada emeklilere bayram ikramiyesi ve emekli maaşıyla ilgili Erdoğan'a önerilerde bulundu.

"31 MART'A KADAR BUNLARI YAP OYLAR SENİN OLSUN"

Emeklilerden bahsetmeyi sürdüreceğini bildiren Akşener, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun ama yapmıyorsan, emeklinin maaşını artırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim." ifadesini kullandı.

'100 BİN ÖĞRETMENİN TAYİNİNİ YAPIN'

Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, "Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun" diye konuştu.