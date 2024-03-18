Akşener'den Erdoğan'a emekliye seyyanen zam çağrısı: Bunu yaparsan oylarını alırsın

18 Mart 2024 19:31 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:43

Yerel seçim kapsamında çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

"EMEKLİYİ RAHAT ETTİRİRSEN OYLARINI ALABİLİRSİN"

Seçim çalışmaları sırasında üç konuya çok önem gösterdiğini belirten Akşener, "Birincisi emekliler; 10 bin lira emekli maaşıyla 5 bin lira kira veren emekli geçinemez. Buradan Erdoğan’a diyorum ki; ‘Sayın Erdoğan emeklilere bu bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira emeklilere seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Seçime kaldı 13 gün, bunu yaptın yaptın. Şu 13 günde emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin, ona diyecek bir şeyimiz yok" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI...

Bu çağrısından dolayı 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istiyor' gibi eleştirilerin gelebileceğine dikkat çeken Akşener, "Ne alakası var kardeşim. Ama yapmadığı taktirde oylarınıza talibim. Verin elinizi tutun elimi, bu süreçte 2028’e kadar muhalefet nasıl yapılır size göstereyim. İkincisi olarak da 2024 seçimlerine giderken 100 bin öğretmen atayacaksın. Sayın Erdoğan atayacaksın. Atadığın taktirde o öğretmen kardeşlerimiz oylarını sana verir, o başka bir şey. Ben de talep ediyorum hepinizin oylarını o ayrı. Benim işim sizlerin derdini çözmek, çözdürmek" ifadelerini kullandı.

Akşener konuşmasının diğer bölümünde ise şu ifadeleri kullandı:

“Bizim partimiz sizin sesinizi duyurmak için kuruldu ve bu sesi duyurmak için de elimizden geleni yaptık. Bize dediniz ki 'Sizi takip edeceğiz. Sizin göreviniz bizim sesimiz olmak' ve iktidara da dediniz ki 'Sen de bize hizmet edeceksin.' Yani hizmet etmen için seni tekrar seçtik. Şimdi biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için, muhalefet edenlerin güç kazanabilmesi için bu ittifak işlerinin birisine dahil olduk. 2018’de yapılan anketleri gördük ve 2019’a girerken hemşehriniz Koray Aydın geldi ve bana dedi ki ‘Bu seçmen umutsuz halde, yani bu ucube sistemi değiştirmeye yönelik yetersiz kaldığını hissediyor’...

Ben de kendisine ‘Ne yapalım ağabey' dedim, o da bana ‘Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ne gidelim, belediye dahilinde bir ortaklaşmayı, ittifakı teklif edelim.’ Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu’ndan randevuyu bizzat ben aldım ve gitti görüştü. Allah’ım şahittir ki biz, ‘Bize İYİ Parti mi Türkiye mi?’ dendiğinde Türkiye’yi tercih ettik. Sonuç itibarıyla İstanbul ve Ankara kazanıldı. Sayın Erdoğan dedi ki 'İstanbul’u alan Türkiye’yi alır.' Sonrasında 2023 seçimlerine giderken sözümüzü duyuramadık. O onu dedi, bu bunu dedi söylemlerinden yorulduk. Sonra İç Anadolu Mansur Bey'i istedi, Ege ve Marmara, sizler Ekrem İmamoğlu’nu istediniz derken bunlar aday olmadı ve sonuç itibarıyla biz bu sistemi değiştiremedik. Bu sistem yamuk bir sistem”