Meral Akşener'den seçmenin cevabına "Uyuz oldun yani" çıkışı

14 Mart 2024 18:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:45

Küçükçekmece ve Avcılar'da seçim turu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in halkla buluşmasında dikkat çeken anlar yaşandı.

İYİ Parti stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler ile birlikte dolaşan Akşener oy istedi.

Telefon aksesuarları satan bir iş yerinde, "Oylarınıza talibiz." diyen Akşener'e dükkan sahibi, herkes gibi kendisinin de bir siyasi görüşü olduğunu ve bu doğrultuda oyunu kullanacağını söyledi.

Akşener de "Zaten 'Kime oy vereceksiniz.' demedim. Oylarınıza talibiz, inşallah sizi ikna edebiliriz." dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından bir vatandaş, Akşener'den emeklilerin hakkını savunmasını istedi.

Akşener, birinci olarak emeklileri, ikinci olarak da atanamayan öğretmenleri en çok konuştuğunu belirterek, "17 gün kaldı. Çözerlerse gidin oylarınızı verin ama çözmezlerse ceza kesin." diye konuştu.

METROBÜS ŞİKAYETİ

Meral Akşener, Küçükçekmece'nin ardından Avcılar'da esnafı ziyaret etti.

Bir öğrenci, İstanbul'un trafiğinden ve metrobüslerdeki yoğunluktan şikayet ederek, birçok kişinin bu nedenle okula gitmek istemediğini söyledi.

Aynı fikirde olduğunu söyleyen Akşener, sığınmacılar ve yabancı öğrenciler konusunda bazı kurallar konulması gerektiğini dile getirdi.

"UYUZ OLDUN YANİ"

İnşaat bölümünde okuduğunu söyleyen öğrenci, babasının Akşener'e oy verdiğini ancak kendisinin farklı düşündüğünü ifade etti.

Akşener, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı öğrenci ile bir süre konuştu. Öğrenci Akşener’e, “Babam sizi destekliyor ve seviyor. Ben de sizi seviyordum ama son seçimden sonra uyuz oldum” demesi üzerine Akşener, “Olsun, olabilir. Sen milletsin, sen seçmensin. Seçmen çok rahat siyasetçiye söyleyebilir. Taleplerini iletebilir. Ne zaman talep etmeyi, siyaseti bırakıp yanına gelirsem o zaman hep beraber siyaseti kıyma yaparız” şeklinde karşılık verdi.