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31 Mart 2024 21:08 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:19

Meral Akşener'e istifa çağrısı! Seçim hüsranı sonrası İP'ler koptu

31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla giren İYİ Parti'de hayal kırıklığı yaşandı. Sandıktan çıkan ilk sonuçlara göre sadece bir ilde yarışı önde gören İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener'e parti içinden istifa çağrısı geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden ayrıldığını duyurup Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Meral Akşener&#039;e istifa çağrısı! Seçim hüsranı sonrası İP&#039;ler koptu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET ETTİ

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

GÖREVİNİ BIRAKTI

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: TGRT Haber
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