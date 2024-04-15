15 Nisan 2024 08:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 08:19
MHP bugün toplanıyor! Yeni Başkanlık Divanı belli olacak
Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, bugün ilk kez bir araya gelecek. Bahçeli başkanlığındaki toplantıda, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.
BAŞKANLIK DİVANI BELİRLENECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.
Sonrasında parti genel merkezinde başlayacak toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.
Başkanlık Divanı'nda 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.
Öte yandan toplantıda seçim sonuçları ile iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
Kaynak: TGRT Haber