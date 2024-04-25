MHP lideri Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime? Semih Yalçın tgrthaber.com.tr'ye açıkladı

25 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:05

MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan Genel Başkan Devlet Bahçeli videosu bir anda siyaset dünyasının gündemine oturdu.

Görüntülerde Meclis'teki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona sağlık sorunları gerekçesiyle katılmayan Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" isimli şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı anlar yer aldı.

Klibin, fikir ayrılıklar yaşandığı ve bu sebeple Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasına cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

"MESAJ İTTİFAKA DEĞİL"

Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasını yorumlayan Yalçın, "Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret" dedi.

''GÖNDERMENİN ALTERNATİF ADRESİ ORASI DA DÜŞÜNÜLEBİLİR''

Yalçın, klibin şarkı sözlerine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum.

DEM PARTİ İLE İLGİSİ YOK

Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı.