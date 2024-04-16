Devlet Bahçeli'den muhalefete seçim tepkisi: Yerel iktidar olduk diyenler hayal aleminde

16 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:38

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Devlet Bahçeli, partisinin oy oranıyla ilgili yapılan yorumlara sert sözlerle tepki gösterdi. Parti oylarının doğru anlaşılması için il genel seçim sonuçlarına bakılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Partimizin oyu yüzde 16,62'dir. Hani nerede yüzde 5'in altına inen oy oranınız, zayıflayan seçmen desteğimiz? Seçimleri işlerine geldiği gibi yorumlayanlar zillettedir, ziyandadır" dedi.

HDP ve DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, bölücü partilerin yeni isimlerle yeniden açılmasının önüne geçilmesi çağrısını yaptı.

Orta Doğu'da yükselen tansiyona da değinen Bahçeli, "İran-İsrail saldırısı ile Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sahnelendi" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu gaye edindik. 17 Mart'taki coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kurultayımız kapsamında MYK'mız yenilenmiş, parti tüzüklerimizden bazıları cumhurbaşkanlığına uygun hale getirildi. Başkanlık divanında görevli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Kafa karıştıran, ortamı bulandıran çarpık zihniyetlerin kara propagandasına aldırmadan, arkamıza bakmadan yürümemiz gerekiyor. Ancak bu bizi zirveye taşır. Görevimizin farkındayız. Vizyonu yetişmeyenlerin nefeslerinin tükendiği yerde umutsuzluk çarkına kapılmaları bundan sonra da muhtemeldir. MHP'nin inanmış hiçbir mensubunun devşirilip yarı yolda devrilmesi artık söz konusu değildir. Türkiye'yi hak ettiği gelişmişlik seviyesine çıkarmalıyız. Türk siyaset yapısını toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere göre yeniden ele almalı, yeni bir anayasayla taçlandırmalıyız.

Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara köklü ihtiyaçlar hazırlayacak Türkiye Yüzyılı'na temel olacak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Üreterek, yabancı sermayeyi özendirerek, tasarrufu artırarak, fiyat ve finansal istikrarı kurumsallaştırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini yeni yüzyılda zincirlerinden kurtarmalıyız.

Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini ileriye götürmeyeceği açıktır. Tek çare dünyaya Türkiye merkezli bakmakla, küresel ilişki ağlarını Türkçe okumakla mümkündür. Hiçbir şüphem yok ki geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır.

"YEREL İKTİDAR OLDUK DİYENLER HAYAL ALEMİNDE"

Türk milleti hükmünü verdi, önümüzdeki 5 yılın yöneticileri seçildi. MHP'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüşleri şunlardır. Bir; 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz bu kez yerel seçimler için sandığa gitti. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açıldı. Milletimizin verdiği karara saygılıyız. Sonuçlar hayırlı olsun. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası farklıdır. İkisini karıştırmak fahiş bir yanlıştır. 31 Mart'tan sonra rota değiştiren, hedefinden sapan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da söz konusu değildir. Yerel iktidar olduk diyenler hayal aleminde. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine vakıf olmadıkları ortada. Kendi partilerinde disiplini sağlayamayanların hasbelkader ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

İkincisi, 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlere göre düşüktür. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon sandığa gitmemiş, milli irade tam olarak sandığa yansımamıştır. CHP liderinin yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Kendilerini dev aynasında gören demlenmiş siyasi garabetlerin yeni bir dünya görüşü ve siyaset çizgisi yoktur. Gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğine herkes şahit olacak.

Üç; 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan biri de ekonomik sıkıntılar ve emeklilerin sorunları, diğeri ise mahalli özellik ve şartlara uygun adayların tespitindeki bazı açmazlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. Cumhur İttifakı'nın çok güçlü şekilde hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzum.

MHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

31 Mart seçimlerinden sonra müfteriler boş durmadı, partimizin oy oranının düştüğünü, eridiğini yazanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Kötürüm emel sahibi bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını biliyoruz.

Parti oylarının doğru anlaşılması için il genel seçimlerin sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir. 51 şehirdeki il genel meclisi seçimlerinde MHP'nin oy oranı yüzde 16,62'dir. Televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum. Hani nerede yüzde 5'in altına inen oy oranınız, zayıflayan seçmen desteğimiz? Seçimleri işlerine geldiği gibi yorumlayanlar zillettedir, ziyandadır. MHP 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir. Zira buna güç yetiremeyecektir.

"İRAN VE İSRAİL GERİLİMİ TİYATRO"

Kiev ve Moskova el sıkışmalıdır. Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali ateşe benzin dökmektir. Orta Doğu'ya sakinlik gelmesi dileğimizdir. Avrupa ve ABD İsrail'e destek vererek iki yüzlü davranmıştır. İran-İsrail saldırısı ile adeta Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sahnelendi. Netantahu, canidir, isrifa etmelidir.

"HDP VE DEM PARTİ KAPATILMALI"

Kasıtlı şekilde uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal olarak engellenmelidir.

Önümüzdeki sıcak gündemlerden biri de sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa olmalıdır. MHP 100 maddelik anayasa teklifiyle katkı vermek için hazırdır. Darbe anayasasını rafa kaldırmanın sadece zaman, emek ve ahlaki uzlaşma gerektirdiğine inanıyoruz. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir."