MHP’den CHP’ye bayram ziyareti: 'Özgür Özel' vurgusu dikkat çekti

11 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:45

Ankara'da bayramın 2. gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor. AK Parti'den sonra MHP heyeti de CHP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyetini, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde büyük Türkiye ittifakını kurmak istediklerini aktaran Nazlıaka, “Her siyasi partiden, her görüşten yurttaşımız var. Her birine karşı sorumluluk duyuyoruz. Bakış açımız her zaman şu oldu; kim milli maçı kazandığımızda duygulanıyorsa, kim Filenin Sultanları bir galibiyet elde ettiğinde onurlanıyorsa, kim kırmızı beyaz bayrağımızı gördüğünde o bayrağın altında görünmenin onurunu yaşıyorsa herkes Türkiye ittifakının bir parçasıdır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreç içerisinde de bize oy veren, vermeyen her kim varsa onlarla halkın ittifakını kurarak, belediyelerimiz üzerinden herkese hizmet vermeye devam ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞERLENDİRMELELERİNİ ÇOK ANLAMLI VE KIYMETLİ BULUYORUZ"

CHP lideri Özgür Özel’in seçim sonrası yapmış olduğu değerlendirmeleri çok anlamlı ve kıymetli bulduklarının altını çizen Durmaz, "Biraz da espri olsun. İlk defa bu seçimde CHP'nin aldığı neticeler sonrası ‘tek adam rejimi’ değerlendirmelerini duymadık veya ‘trafolara kediler girdi’ gibi durumlar olmadı. Seçimlerin çok fazla insanımızın mağdur olmadan sonuçlanmış olması da son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT ALTINA ALACAK GELİŞMELERE HEP BİRLİKTE KARŞI DURMALIYIZ"

MHP olarak kırmızı çizgilerinin belli olduğunu söyleyen Durmaz, “Biz bayrak yere düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden bir siyasi partiyiz. O yüzden Türkiye ekonomide ilk defa birtakım sıkıntılar yaşıyor değil. Geçmişte de zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Ekonomideki sıkıntılar bugün olur, yarın alınan birtakım tedbirlerle daha rahat bir zemine kavuşur ama Allah korusun ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit altına alacak gelişmelere hep birlikte karşı durmalıyız” diye konuştu.

"SİZİN HASSASİYETİNİZ BİZİM HASSASİYETİMİZ"

Durmaz’ın bu sözleri üzerine ise Nazlıaka, "Sizin hassasiyetiniz bizim hassasiyetimiz" diyerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem ülkemizin hem de partimizin kurucusu. Dolayısıyla ortak değerlerde zaten birleşiyoruz, buluşuyoruz” şeklinde konuştu.