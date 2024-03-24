MHP'den CHP'nin Esenyurt adayına sert tepki: Bu bir hain zihniyettir

24 Mart 2024 19:50 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:01

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Kartal ve Sancaktepe ilçe başkanlıklarını ziyareti sırasında, CHP'nin DEM Parti ile gerçekleşirdiği ittifak temaslarını ve Esenyurt adayları Ahmet Özer'i sert sözlerle eleştirdi.

"BU BİR PKK ZİHNİYETİ, BU BİR HAİN ZİHNİYET"

CHP'nin 'arka kapıda' yaptığı pazarlık neticesinde Ahmet Özer'i adayı gösterdiğini aktaran Yönter, "Esenyurt Belediye Başkan adayı, Esenyurt'un il olmasını, referandum yapılmasını istiyor. Esenyurt'un geleceğini Esenyurtluların tayin etmesini istiyor. Kandil hukukunu Esenyurt'a ve İstanbul'a teşmil etmeye kalkışıyor. Bu bir PKK zihniyeti. Bu bir hain zihniyet" ifadelerini kullandı.



(CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer)

"CHP APAÇIK ŞEKİLDE 'DEM'LENİYOR"

"Ülkenin diğer bölgelerinde de CHP'nin DEM'lendiğinin apaçık şekilde görüldüğünü" söyleyen Yönter, "CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı, seçildiği takdirde kapısından DEM'in dışında bütün partilerin gireceğini söyledi. CHP Genel Başkanı, bunun bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu, aslında gerçeğin öyle olmadığını, ilgili adayın kendisini arayarak, 'Başkanım bunu düzelt' dediğini ifade etti" dedi.