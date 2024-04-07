MHP'den yerel seçim açıklaması: Vatandaşın uyarısını gördük

07 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:50

CHP'nin uzun yıllar sonra birinci olarak çıktığı yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, seçimden beklenenden çok daha farklı bir sonuç ortaya çıktığını söyledi.

Böyle bir sonucun çıkacağı geriye dönüp bakıldığında emareleri olduğunu söyleyen Karakaya, "Ekonomiyle ilgili emekli zamlarıyla ilgili şikayetler vardı. Biz siyasiler sahadayken gösterilen ilgi ve alakayı kendimize doğru düşünerek farklı sonuç bekleyebiliyoruz" dedi.

"HEZİMET OLARAK ALGILAMAMAK LAZIM"

Yerel seçimlerin kendine has özellikleri bulunduğunu ve çok adaylı bir olduğunu söyleyen Karakaya, "Seçim Belediye başkanlığı seçimleri çoğunluk sistemiyle belirlenir. Belediye başkanlıklarında alınan oylar, genel ekonomik durumla ve özellikle de adaylarla bağlantısı var. Bu açıdan bakıldığında çoğunluk sistemine göre belirlenen sonucu kaybetmiş olabilir bir siyaseti parti ama bir hezimet olarak algılamamak lazım" ifadelerini kullandı.

"GECİKMİŞ BİR FATURA OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Karakaya konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Burada gördüğümüz şey şu, aslında genel seçimlerde de bir uyarı vardı. Genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Bu uyarıyı genel seçimlerde de yapma niyetindeydi vatandaş ama Cumhur İttifakı'nın karşı tarafına baktığında ülkenin güvenliğini emanet edemedi. Vatandaşımızın genel seçimlerde yapmadığı uyarıyı bu yerel seçimlerde gördük. Gecikmiş bir fatura olarak düşünebilirsiniz"