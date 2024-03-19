MHP'li Semih Yalçın'dan erken seçim çıkışı: Cumhurbaşkanının önü açılmalıdır 

19 Mart 2024 01:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 01:51

Türkiye yerel seçimlere gün sayarken MHP'den erken seçimle alakalı dikkat çeken bir çıkış geldi. Katıldığı bir TV programında Yalçın'ın sözlerini aktaran gazeteci Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha görevinde kalması gerektiğini belirttiğini söylerken, erken seçim ve anayasa değişikliği konusunu gündeme geleceğini ifade ettiğini söyledi.

Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"BİR DÖNEM DAHA ADAY OLMALIDIR"

Semih Yalçın ile bugün bir görüşme yaptık. Dün MHP'nin olağan kongresi vardı. Bahçeli'nin bir açıklaması gündemi belirledi. Cumhurbaşkanımız bu benim son dönemim demişti. Bahçeli "Sayın cumhurbaşkanım ayrılamazsınız, bizi bırakamazsınız. Yeni yüzyılı kuracak ve kurtaracak olan lider sizsiniz, Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız" dedi. Bunun açıklaması nedir diye Semih Yalçın'a sordum. Yalçın, "sayın cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olmalıdır. TBMM erken seçim kararıyla ya da anayasa değişikliği kararı ile cumhurbaşkanının önünü açmalıdır" dedi.

"GÜÇLÜ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Bu coğrafyada güçlü liderlik ile ayakta kalınabilir. Bir yanda Irak ve Suriye'de yaşanan kargaşa var. Ülkemiz bu coğrafyada terörle etkin mücadele ediyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Tüm dünyayı etkiliyor. Şimdi Almanya ve Fransa bir araya geldi. Ukrayna ya karşı silah yardımı kararı aldı. Bu demektir ki savaş daha da şiddetlenecek. O nedenle ülkemizde güçlü bir lidere ihtiyaç var. Bu ülkede depremi yaşadık. Güçlü bir liderlik olmasa bu sorunların üzerinden gelinemezdi.

"BU PARTİLER ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Bizim derdimiz ülkedir. Biz parti menfaatine bakmayız. Önce ülke deriz. Sn. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ülkemiz için ömrünü vermiştir. Buradaki çağrısı ülkemizin huzuru ve istikrarı içindir Sn. Bahçeli'nin çağrısı aynı zamanda tüm siyasi partileredir. Bu konu partiler üstü bir konudur. Tüm partiler bir araya gelmeli ve geleceği birlikte inşaa etmeliyiz. Ülkemizin Sn. Erdoğan'a ve istikrara ihtiyacı var.

"BİR KERE DAHA ADAY OLMALI"

Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur. Sn. Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir.