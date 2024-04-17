17 Nisan 2024 16:34 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:34
MHP'yi üzen haber! Bilecik İl Başkanı duyurdu
MHP Sögüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal yaşamını yitirdi. Yakalandığı hastalıkla mücadele eden Köksal kurtarılamadı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal'dan acı haber geldi. Köksal bu sabah yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkeze Hasandere Köyü Mezarlığına defnedilecektir. MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı