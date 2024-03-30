Milyonlar yarın sandık başında! İşte 10 adımda oy kullanma rehberi

30 Mart 2024 09:48 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:07

Türkiye'de seçim heyecanında artık sona gelindi. 61 milyon seçmen yarın sandık başına gidecek ve yerel yöneticileri belirleyecek. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. İşte oy kullanma işlemiyle ilgili merak edilen sorular ve cevapları;

OY KULLANACAĞI YERİ NEREDEN SORGULAYABİLİR?

Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini YSK'nin internet sitesi, e-Devlet kapısı, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi üzerinden kontrol edebilecekler. Seçmen bilgi kağıdını getirmek artık zorunlu olmayacak.

TELEFONLA KABİNE GİRİLEBİLECEK Mİ?

Oy verme kabinine; cep telefonu, fotoğraf makinesi veya benzeri görüntü kaydedici veya haberleşme cihazlarıyla girmek yasaktır. Bu cihazların oy verme işlemi tamamlanana kadar sandık kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir

YENİ EVLENENLER KİMLİK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA MI?

Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILIYOR?

Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği seçime tam tamına 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

SEÇMENLER NELER İÇİN OY KULLANACAK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

OY VERME SAATLERİ....

YSK, mart ayında gerçekleşecek seçim nedeniyle, mevsim koşulları ve güneşin batış saati göz önünde bulundurularak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Bu doğrultuda, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, aynı zamanda bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenmiştir. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacaktır.

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN OY KULLANACAK MI?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.