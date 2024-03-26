Muharrem İnce’den, CHP lideri Özgür Özel’e tepki: HDP barajı geçince havalara zıplamadın mı?

26 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 26 Mart 2024 13:26

CHP lideri Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında; 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı” ifadelerini kullanmıştı.

İNCE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den Özgür Özel'in bu açıklamalarına tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, Özgür Özel'e seslendi ve şu ifadeleri kullandı:

"HAVALARA ZIPLAYAN SEN DEĞİL MİYDİN?"

“Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?”