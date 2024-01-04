Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ziyaret! CHP'nin İzmir adayı olacak mı?

04 Ocak 2024 11:09 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

İZMİR ADAYI OLACAK MI?

Görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Muharrem İnce, "Kurultaydan sonra hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaya geldim. O kadar" ifadelerini kullandı. İnce, genel merkeze girişi sırasında yöneltilen “İzmir için aday adayı olacak mısınız?” sorusuna ise “Hayır” cevabını verdi.

1 SAATLİK BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen buluşmada, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve olası iş birliği senaryoları ele alındı.

Görüşmenin ardından Özgür Özel ve Muharrem İnce kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

"FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

İnce ve heyetinin kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirten Özgür Özel, "Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİMİZ ANAYASAYA DARBE GİRİŞMİ"

Görüşme sırasında, televizyondan ziyarete ilişkin haberleri takip ettiklerini anlatan Özel, şunları söyledi:

"Bugün CHP'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik. Dün Anayasa Mahkemesinin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak Parti Meclisi toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştuk. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçime yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK ve PM'nin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir."

Özel, partisinin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle Parti Meclisimiz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım" dedi.

İNCE: İKTİDAR SEÇİME PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜKLE GİRİYOR

İnce ise Özel'le "memleket meseleleri"ni değerlendirdiklerini kaydetti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili kaygılarını da dile getirdiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı, iktidarın sopası olmuş durumda. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, avro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değil, yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir.

Son yaşanan seçimde ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekun mücadele edilir, bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle paylaştık."