Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu'nun korkulu rüyası oldum

14 Mart 2024 23:20 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:48

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Adayı Murat Kurum TGRT Haber'de Ekrem İmamoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA ETMESİ LAZIM"

2019 yılında İmamoğlu'nun iki adet otogar yapacağız vaadini yerine getirmediğini belirten Kurum, '2 adet otogar yapacağız' dediler yapmadılar. '115 bin konut' dediler yapılmadı. Metro '230 km olacak' dediler 11 km yaptılar. 'Her mahalleye kreş' dediler yapılmadı. Bırakın aday olmayı bunun istifa etmesi lazım. Bu adam bir piyon. Ben böyle bir durumla karşı karşıya olsam vallahi sokağa çıkamam. İstanbullu bu eziyeti çekecek sen projelerini hatırlamayacaksın.'' diye belirtti.

''İMAMOĞLU'NUN KORKULU RÜYASI OLDUM''

Ekrem İmamoğlu’nun korkulu rüyası olduğunu belirten Kurum, "Nerede benim adımı duysa 'Murat Kurum' diyor. Benim ismimi daha çok duyacak. Telaşlı bir şekilde durumunu yansıtıyor. Bu bakış açısı İstanbul'u bir yere götüremez. İstanbul’da deniz ulaşımını 2 katına çıkartmak istiyoruz. Yeni arabalı seferlerimiz olacak. İstanbul’da denizi kullanmak istiyoruz. Zarar edecek olsak da deniz ulaşımını artıracağız. Bütün hatlarımız vızır vızır işleyecek. Aktarmalı seferlerimiz ücretsiz olacak. İki yakaya iki büyük tünel açacağız. Avrupa'ya 88 Anadolu'ya da 34 km tünel açacağız. Bunlar bırakın yapmayı beton döktüler. Alternatif güzergah olmazsa trafik sorunu düzelmez. ’’ diye konuştu.

"MOTOR VE BİSİKLET YOLLARI YAPACAĞIZ"

Yapılacak tünellerle alternatif güzergahlar oluşturulacağını aktaran Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Çayırbaşı'ndan tünele giren bir vatandaş Bayrampaşa'ya kadar kesintisiz ulaşım yapacak. Sizin binanızın (TGRT Haber stüdyoları) önü bile hala trafik dolu. Artık 21. yüzyılda bunları bitirmemiz lazım. Yap-işlet-devret kullanacağız, yurt dışı kaynak kullanacağız ve bir şekilde yapacağız. Motor ve bisiklet yolları yapacağız. Herkesin ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.