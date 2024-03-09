Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na 2017 hatırlatması: CHP itiraz etti

09 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 09 Mart 2024 16:09

İstanbul'daki metroların temellerini kendisinin attığını söyleyen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına AK Parti adayı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Kurum 2017 yılında CHP grubunun metrolar için verilecek krediye itiraz ettiğini hatırlattı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Şu anki yönetimin anlayışında aslında depremle ilgili bakış açısını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Reklam bütçesi deprem bütçesinin iki katı olan bir anlayıştan bahsediyoruz. Burada ailelerimiz deprem korkusunu yaşamıyorlar mı? İstanbul’un deprem korkusunu, ulaşım çilesini, sokak hayvanlarıyla ilgili problemi bitirerek taksiyle ilgili sorunları aşarak çocuklarımıza gelecekle ilgili beklentilerini karşılayarak İstanbul’daki korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul’a yeniden huzuru ve mutluluğu getireceğiz” dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik’te Ülkü Ocakları Buluşması programına katıldı. Program sonrasında Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"2017 YILINDA CHP İTİRAZ ETTİ"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Biz ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor ama ilgisiz olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen maalesef çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip ben attım diyebilecek kadar ileriye gidebilen bir belediye başkanı ve yarı zamanlı belediyeye uğrayıp İstanbul ile ilgilenmeyen ilgisiz bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Bırakın metroların temellerini atmayı, söz konusu 3 hat ile alakalı 2017 yılında kendisinin de Beylikdüzü’nde belediye başkanı olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grubu buraya verilecek krediye itiraz etmiştir. Bırakın temelini atmayı yapılan işe her zaman olduğu gibi yine engel olmak, takoz olmak için aynı anlayış 2017 yılında Meclis’te itiraz etmişken hiç utanmadan, sıkılmadan çok rahat bir şekilde yalan ile ben attım diyebilecek kadar maalesef emek hırsızlığı. Bu sürede çalışan insanların emeğini yok sayacak kadar pervasızca hareket ediyorlar. Zaten bunu biz 5 yıldır görüyoruz. 5 yıldır İstanbul’da en çok metroyu ben yaptım deyip 8 kilometre metro yaptığını, ben 115 bin konut sözü verdim deyip 5 bin konut bitirebildiğini zaten görüyoruz. Milletimiz de net bir şekilde bunu gördü. Maske düştü.

"O EZİYETİ GÖRSEM İSTİFA EDERİM"

"Sürekli aynı gündem, sürekli algı, sürekli bahane. Farklı gündemleri İstanbul’a taşıma çabasını biz 5 yıldır görüyoruz. Ama İstanbullu artık yoruldu, sıkıldı. Biran önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın kendisini yeni dönemde 5 yıl İstanbul’da görmeyi, şuan görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi. Hem iş yapmayacaksın hem yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın, hem oradaki alın terini yok sayacaksın. 2017 yılında rahmetli Kadir abinin attığı temeli görmezden geleceksin. Üstüne üstün orada Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi size Cumhuriyet Halk Partisi olarak o meclis grubunda krediye itiraz edip ret oyu vereceksin. Sonra da kalkıp ‘ben bu metro hatlarını yaptım’ diyeceksin. Hep aynı yalan hep aynı söylem” dedi.

"İSTANBUL'DA EVİNİZE GİDEMİYORSUNUZ"

İstanbul’da nasıl bir güvenlik açığı olduğu sorusuna Kurum, “İstanbul’da şöyle bir sıkıntı var. Metrobüse bindiğinizde, otobüse bindiğinizde evinize gidemiyorsunuz. Buna ilişkin bir hizmet yok. Bugün kadınlarımız gece geç saatte okulundan işinden ayrıldığı zaman endişe içinde o metrobüse biniyorlar. Çünkü hatlar kaldırıldı. Otobüsler kaldırıldı. Metrobüsler yanıyor. Oradaki çile yaşanamaz bir hale getirdi İstanbul’u. Dolayısıyla bu endişe ve korkuyu gidereceğiz. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar ile ilgili her işte olduğu gibi yine herhangi bir tedbir yok. Yine bizim yaptığımız hayvan barınağından başka bir iş yok. CHP’yi dizayn etmeye geldi mi kaynakta var para da var. Biz buna ilişkin sokak hayvanlarını bu şehirde korku ve endişe olmaktan çıkaracağız. İstanbul’un sokaklarını güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Ulaşımda yapacağımız yatırımlarla birlikte kadınlarımız, ev hanımlarımız, yavrularımız evine huzurla güvenle ulaşacak. Çocuklarımız parkta oynarken mahalle içindeki parklarımızla birlikte ailelerimiz çocuklarına güvenle bakacaklar. Şu anki yönetimin anlayışında aslında depremle ilgili bakış açısını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Reklam bütçesi deprem bütçesinin iki katı olan bir anlayıştan bahsediyoruz. Burada ailelerimiz deprem korkusunu yaşamıyorlar mı? İstanbul’un deprem korkusunu, ulaşım çilesini, sokak hayvanlarıyla ilgili problemi bitirerek taksiyle ilgili sorunları aşarak çocuklarımıza gelecekle ilgili beklentilerini karşılayarak İstanbul’daki korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul’a yeniden huzuru ve mutluluğu getireceğiz” şeklinde yanıtladı.

"2 GECEDE 29 İLÇESİNE SOSYAL TESİS AÇARIZ"

Kent lokantalarıyla ilgili planlama yapılacak mı? Sorusunu yanıtlayan Kurum, “Kent lokantası bir proje olarak İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. 2 gecede İstanbul’un 39 ilçesine lokanta sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi marifetmiş gibi anlatıp yarım çay bardağı su verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık. Biz İstanbul’un her yerinde sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur ile yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

CHP'nin ret oyu verdiği metrolar için kredi teklifinin belgesi böyle yayınlandı: