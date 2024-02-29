Murat Kurum'dan İmamoğlu'na Akşener göndermesi: Yolda görsen yolunu değiştiriyorsun

29 Şubat 2024 09:29 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:36

Belediye başkan adaylarının yerel seçim mesaisi devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da bu kapsamda; Bağcılar’da düzenlenen Yozgatlılar Buluşması’nda vatandaşlarla buluştu.

"ARKASINDAN HANÇERLEDİN"

Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener üzerinden yüklenen Kurum “Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Hani yoldaşındı bunlar? Burada tamamen kötü niyet var" dedi.

"İSTAFIN HESABINI SORACAĞIZ"

"Kirli kirli ittifaklarla kurduğu, masa arkasında kime nereye hizmet ettiği belli olan ama sokağa çıktığında da hiç bir ittifaktan söz etmeyen bir anlayış var" diyen Kurum, 31 Mart’ta geldiklerinde israfın hesabını soracaklarını söyledi.

"HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ"

31 Mart’ta İstanbulluların gereken cevabı sandıkta vereceğini söyleyen Kurum, "İstanbul göz ardı edilebilecek bir şehir değil. İstanbul bir çocuk gibi her zaman sevgi ve ilgi gösterilmesi, hizmet edilmesi gereken bir şehir. Bu şehirde tüm medeniyetlerimizle, kültürlerimizle, inançlarımızla birlikte huzur içerisinde yaşayacağız. 31 Mart seçimi bu kararları vereceğimiz seçim” ifadelerini kullandı.