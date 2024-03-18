Murat Kurum’dan İmamoğlu’na net soru: Madem engellendiniz nerede bu paralar?

18 Mart 2024 22:40 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:56

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, her seferinde ‘engellendik’ diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “İstanbul’un 7 milyar dolar yıllık bütçesi var. Madem engellendiniz nerede bu paralar?” diye sordu.

Kurum, “Borcu da iki kat artmış. Biz onlar gibi balya balya dolarlardan kuleleri bilmeyiz.” dedi.

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