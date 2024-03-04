Murat Kurum'dan İmamoğlu'na seçim mesajı: Büyük bir bozguna uğrayacak

04 Mart 2024 15:01 - Güncelleme : 04 Mart 2024 15:07

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılış töreninde konuştu. CHP'li İBB yönetimini eleştiren Kurum, yapılan çocuk köyünün 5 yıl içinde İstanbul'da yapılan kreşlerden daha büyük olduğunu söyledi.

Bir tarafta İstanbul için hayalleri olan ve onu gerçekleştirenlerin bulunduğunu, diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için, kendi gelecekleri için harcayanların olduğunu aktaran Kurum, rakibi İmamoğlu'na yüklendi.

"ESERE BAKMAK İSTİYORSAN ÜSKÜDAR'A GEL"

Kurum konuşmasında şunları söyledi:

"Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak...

"31 MART'TA BÜYÜK BİR BOZGUNA UĞRAYACAK"

Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız"