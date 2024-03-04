Murat Kurum'dan İstanbulluların kalbine dokunacak seçim videosu: Umutla, aşkla çalışarak...

04 Mart 2024 09:33 - Güncelleme : 04 Mart 2024 09:45

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sokak sokak gezen Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinleyip projelerini anlatıyor. Kurum her konuşmasında 1 Nisan'dan sonra farklı bir İstanbul'u olacağının mesajını veriyor.

"UMUTLA, AŞKLA ÇALIŞARAK BU GÜZEL ŞEHRİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Kurum bugün sosyal medya hesabından yeni bir seçim videosu yayınladı. Kurum'un paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı. Kurum, paylaşımına ise "Her yerde görüyorum. İstanbullu çilesiz, dertsiz bir İstanbul’u çok özledi. Umutla, aşkla çalışarak bu güzel şehri daha da güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.