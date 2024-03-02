Murat Kurum’dan Özgür Özel'e 'çapsız' cevabı: Belli bir duruşun yok 

02 Mart 2024 18:22 - Güncelleme : 02 Mart 2024 19:04

CHP lideri Özgür Özel, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un dün sarf ettiği, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazzeli yavrularımız sevinecek" sözlerine cevap verdi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, "Ekrem Bey'in karşısına da Murat Kurum diye bir çapsızı, böylesine bir samimiyetsizi ve bu kadar kolay yalan söyleyen birisini koymuşlar. Bugün son gün, Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Murat Kurum'u çek, pinokyoyu koy" demişti.

KURUM'DAN ÖZEL'E JET CEVAP!

Özel'in 'çapsız' ve 'pinokyo' çıkışına Murat Kurum’dan cevap gecikmedi. Gazze hassasiyetinin Özel'i rahatsız ettiğini söyleyen Özel, " Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin" diyerek cevap verdi.

m

Kurum sözlerini şöyle tamamladı;

"SEÇİMDEN SONRA KOLTUĞU KAYBEDECEKLER"

"Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsızlar biliyor musunuz? Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan; seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu.”