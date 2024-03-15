Murat Kurum’un yeni bestesi Esra Elönü'den: Neysem hep oyum, Ben İstanbulum
Gazeteci ve yazar Esra Elönü, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a söz ve müziği kendisine ait olan bir beste hediye etti. Parça, ismini ise Kurum'un bir canlı yayın esnasında sarf ettiği sözlerden aldı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adaylar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adayların vaat ve projelerini halka ulaştırmasında en önemli fonksiyonlardan birini de kuşkusuz seçim şarkıları üstleniyor.
Hal böyleyken gazeteci ve yazar Esra Elonü, seçim sonucunun en çok merak edildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak boy gösteren Murat Kurum'a, bestesini ve güftesini kendisinin yazdığı bir şarkı armağan etti. Müzikle amatör olarak ilgili olan Elönü, parçayı sosyal medya hesabından paylaştı.
ŞEYHMUS ÇAKMAK İLE "ODRY G" DÜETİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu ile nefes nefese bir yarış içinde olan Kurum'un, katıldığı bir canlı yayın esnasında sarf ettiği "Ben neysem oyum" sözlerinden esinlenilerek "Ben Neysem Oyum, İstanbul'um" adı verilen parça, Şeyhmus Çakmak ve rap müzik sanatçısı Odry G tarafından birlikte seslendirildi. Çakmak ayrıca şarkının düzenlemesini de üstlendi.