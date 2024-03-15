Murat Kurum’un yeni bestesi Esra Elönü'den: Neysem hep oyum, Ben İstanbulum

15 Mart 2024 11:28 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:31

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adaylar çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adayların vaat ve projelerini halka ulaştırmasında en önemli fonksiyonlardan birini de kuşkusuz seçim şarkıları üstleniyor.

Hal böyleyken gazeteci ve yazar Esra Elonü, seçim sonucunun en çok merak edildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak boy gösteren Murat Kurum'a, bestesini ve güftesini kendisinin yazdığı bir şarkı armağan etti. Müzikle amatör olarak ilgili olan Elönü, parçayı sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞEYHMUS ÇAKMAK İLE "ODRY G" DÜETİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu ile nefes nefese bir yarış içinde olan Kurum'un, katıldığı bir canlı yayın esnasında sarf ettiği "Ben neysem oyum" sözlerinden esinlenilerek "Ben Neysem Oyum, İstanbul'um" adı verilen parça, Şeyhmus Çakmak ve rap müzik sanatçısı Odry G tarafından birlikte seslendirildi. Çakmak ayrıca şarkının düzenlemesini de üstlendi.