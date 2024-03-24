Mustafa Destici'den anket açıklaması! Yarıştaki son durumu paylaştı

24 Mart 2024 23:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 23:46

Meral Akşener bir dönemin efsane sözünü hatırlattı: Demek ki olmuyormuş

Meral Akşener bir dönemin efsane sözünü hatırlattı: Demek ki olmuyormuş

31 Mart yerel seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında girecek olan Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılında anma ve iftar programına katıldı. Buradaki konuşmasında Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Mustafa Destici,yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE TAM İTTİFAK HALİNDEYİZ"

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı ile tam ittifak halinde olduklarını, bazı yerlerde de ayrı ayrı seçime gireceklerini anımsattı. Destici, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ittifakız ama Gölbaşı'nda kendi adayımızda Gökhan Koçak kardeşimizle karşınızdayız ve inşallah kazanacağız. Üç parti de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmektedir. Çünkü bizim ittifakımızın asıl amacı devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. 31 Mart akşamı yetki Gökhan Koçak kardeşimize verildikten sonra tekrar geleceğiz, burada toplantı yapacağız. Gölbaşı'nın kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü başkanları, kadınları, gençler, çocuklar konuşacak hepsini dinleyeceğiz."

ANKET AÇIKLAMASI: CHP'YE BIRAKMAYACAĞIZ

Destici, 31 Mart'ın partisi ve Alperen Ocakları için yeni bir sürecin başlangıcı olacağını belirterek, "Son yapılan anketlerde Gölbaşı'nda CHP ile yarışıyoruz CHP'ye bırakmayacağız inşallah" dedi.

"15 YILDIR ADALET BEKLİYORUZ"

BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Gökhan Koçak da Muhsin Yazıcıoğlu'nun "dizinin dibinde büyüdüğünü" belirterek, "Beni evladı gibi görürdü. Rahmetli Başkanımızı anıyoruz fakat onun da davasını devam ettirmemiz lazım. 15 yıldır bekleyen bir adalet arayışımız var. Gölbaşı'nda gerçekten şu an Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarının ruhu geziyor" diye konuştu.