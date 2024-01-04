Ömer Çelik'ten 'Hilafet' tartışmalarıyla ilgili soruya net cevap: Anayasal düzen burada esastır

04 Ocak 2024 21:48 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 23:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. Çelik, AYM'nin Can Atalay kararı ve Süper Kupa'da yaşananlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde tartışmalara konu olan 'hilafetle ilgili yöneltilen soruya da çok net cevap veren Çelik, "Birisi Kelimei-i Tevhid bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlıktır. Hilafet gibi gündemimiz yok. Bu tartışmadan kast edilen şey Türkiye'de rejim değişikliği talep etmekse bunun karşısında oluruz. Anayasal düzen burada esastır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasında satır başları:

Biliyorsunuz ki yüksek yargı organları arasında alt üst ilişkisi yoktur. Sonuç milletvekilliği dokunulmazlığı söz konusu ve bunun istisnaları var. Bütün bunları açıklığa kavuşturmak için yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var.

"YENİ NESİLLERE YENİ ANAYASA BORCUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanlığı makamı olarak iki yargı kurumu arasındaki krizde hakem pozisyonu olduğunu söyledi. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil. Bunu giderecek şey yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Cunta anayasası diyoruz, bir sürü müdahale yapılmış. Siyaset yapanların borcu yeni bir anayasayı yeni nesillere hediye etmektir. Bir anayasanın sahip olması gereken temel niteliklere sahip metnin her ortamda çıkarılabileceğini düşünüyorum. İdeolojik kavgaların parçası haline getirecek bir metin istemiyorsak. Bizim anayasal geleneğimizde zaman zaman anayasalar yasamaya zaman zaman yargıya zaman zaman yürümeye öncelik vermiştir. Daha önceki deneyimde illere kadar gidilip, vatandaşlarla bir araya gelinip, aşağıdan yukarıya bütün veriler alınıp, incelenip değerlendirdikten sonra bir noktaya gelinmişti. Ondan sonra malesef mümkün olmadı. Partide de yaptık, taslaklar ortaya çıkardık. Burada asgari müştereklerde buluşacak bir iradenin ortaya çıkması büyük bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

SÜPER KUPA KRİZİ NEDEN YAŞANDI?

Hepimiz maçı izlemek için hazırlık yapıyorduk. Sonra maçın iptal olacağı haberleri gelmeye başladı. 'Ne oluyor' diye baktığımızda bütün Türkiye'nin bildiği gelişmeler meydana geldi. Burada çok net bir şekilde söylersek, nihayetinde bu maçı FIFA kurallarına göre oynayacaksınız. Burada kulüplerimizin taleplerine göre bildirimler kabul edilmiş. Yeni bildirimler sözkonusu olunca 'Hepimiz FIFA kurallarına bağlıyız, zamanında yapılsaydı protokole bağlardık, şimdi protokol haricinde adım atamayız' denmiş. Burada 'şurası haklı, burası haksız, federasyon mu, kulüpler mi, Suudi Arabistan mı' tartışmasından çok bütün talepler protokole bağlansaydı muhtemelen bu kriz olmayacaktı. Mesele birden bire Atatürk tartışmasına döndü. İstiklal Marşı'nı, Türk Bayrağını ve formaların üzerinde Atatürk resmi ve imzasının kabul edilmediği söylendi. Aslında baktığınızda İstiklal Marşı protokole bağlanmış. Atatürk sonra gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlama kampanyasına dönüştü. Bütün bunlardan bağımsız olarak vatandaşlarımız hiçbir krizin parçası olmaksızın bayrak, milli marş ve Atatürk'le ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu.

Artık maç oynanmamış, kriz başka bir şeye dönmüş. Eminim herkes bununla ilgili ders çıkarmıştır. Oraya gidilmesi herkesin onayıyla olmuş. Böyle bir tablo ortaya çıksın istenmezdi. Keşke en başta İstiklal Marşı, bayrakla beraber keşke Atatürk'le ilgili bildirimler yapılsaydı.

"ATATÜRK FİLMİ KALDIRILINCA İLK TEPKİYİ BEN VERDİM"

Biz kimlik tartışmalarını yeterli olgunluğa ulaştırmadığımız noktalar var. Aslında çok mesafe kat edildi. Tarihçi, entelektüel şu tarafta durur, bu tarafta durur. Siz siyasi sorumluluk makamındaysanız dikkat etmeniz gereken yerler vardır. Sizin meşruiyetiniz bu değerlere ve anayasal düzene dayanır. Birisi demokratik hukuk devleti içerisinde Meclis'e gelmiş ama terör örgütünü savuyor. O zaman meşruiyetiyle ilgili kendi kendisini çelişkili duruma düşürür. CHP'nin yöneticileri, tabii ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı tenzih ediyoruz, bu vatandaşlarımızla ilgili bir tartışma değil. O gece sukunetli, birleştirici, bütünleşme mesajları yerine hemen Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak bir sürü suçlama arka arkaya yapıldı. Adını vermeyeyim bir film platformu Atatürk filmini kaldırdığında ilk açıklamayı ben yaptım 'kınıyoruz' diye. CHP tepkiyi gecikerek verdi.

"TARTIŞMA BAŞKA, HUSUMET ÜRETİLMESİ BAŞKA ŞEY"

Siyasetin dilini önemsiyorum. Siyasetin diline bu değerleri ifade ederken bütünleştirici hedefe dönük ifade edilmesi lazım. Kutuplaştırmaya dönük ifadeleri reddetmek, toplumsal hassasiyet lazım. Niye sürekli dışlayıcı, kutuplaştırıcı şekilde ifade ediyor. Tarihte her olay, her dönem tartışılmış. Bunların tartışılması başka bir şey, bunların karşı karşıya gelip husumet üretilmesi başka bir şey. Burada tarihin üzerinden bugün bir siyasi kavga çıkarılıyorsa, bunu yapanlar bugünkü iktidar pozisyonlarını, siyasi pozisyonlarını tahkim etmek için tarihi istismar ediyordur. Niçin Türkiye'de belli bir parti, kesim sürekli olarak Atatürk'ten bahsettiğinde toplumun belli kesimini, belli partileri, siyasi organizasyonları suçlayarak işe başlıyor? Engizisyon mahkemesi kurarak kimin makbul kimin değil diye bir şeye giriyor? Bu şekilde toplumun zehirlenmesine müsade etmemeliyiz. Atatürk, bayrak, marş gibi konularda bütünleştirme mesajı vermeliyiz, ayrıştırma mesajı vermemeliyiz.

HİLAFET TARTIŞMASI NEDEN ÇIKTI?

Seçim dönemi yaklaştığında bu tartışmaların yoğunlaşmasıyla ilgili performans görüyoruz bazen. Bazen kendiliğinden gündeme geliyor. Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tehdit bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var? Bu absürd suç duyurusunda bulunan da barolar. Bir vatandaşımızın elindeki bayrak La İlahe İlllalah Muhameden Resullullah yazıyor. Bunun rejim değiştirme talebiyle ne ilgisi var? Başka bir yerdeki görüntüyü ortaya koydular. Dünyada insanlar Gazze için insanlığın vicdanının ortak temelinde bir araya geldi. Gazze ile dayanışma mitinglerini bu şekilde sokmaya çalışanlar İsrail'in politikasındaki zihin yanlışlığın yanında saf tutuyorlar. Buradaki mesele insanlık vicdanı ile bir şey. Filistin devleti ile sonuçlanmazsa kimse insanlıktan bahsedemez, kimsenin dedikleri ciddiye alınmaz. Hıristiyan insanlar sahip çıkıyor, gözlerinden yaş geliyor. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de 'yahudi olarak geldim' diyor. Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben buraya insan olarak geldim denmeliydi' diye konuştu. Burada vatandaşımız ne yapmış? Filistin'e destek vermiş, mitinge katılmış. Bunun rejim değiştirme talebi ile ne ilgisi var? Baroların ortaya koyduğu cahillik için bu kadar argüman ortaya koymaya gerek yok.

FİLİSTİN MİTİNGİNDE YUMRUKLU SALDIRI

Vatandaşımıza yumruk atılmış, yüzü kan içerisinde. Bana göre bunun mutlaka müeyyidesi olması lazım. Şiddete karşı çıkma konusunda kesin prensibimiz olması lazım. Yargı kararı nasıl veriliyor ben değerlendiremem. En çok neye üzüldüm? Kadına şiddete karşı çıkan bazı muhalif partilerdeki kadın siyasetçi arkadaşlarımız bu şiddeti savundular. Buna çok üzüldüm. Yumruk atan gence 'Senin yaptığın yanlıştır, gittin birisine şiddet uyguladın, bir daha bunu yapmamalısın' demek yerine 'İyi yaptın, Cumhuriyeti korudun' denmesi, gençler için son derece yanlış olabilecek bir yol önermiş olmuşlardır. Bu ülkeye kötülük etmemek lazım. Bir yerde birisi şiddeti savunuyorsa, bu gencin attığı yumruk iyi bir şeydir diyen kim varsa bu ülkeye ve gençlerine kötülük ediyor demektir.