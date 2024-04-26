Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki 

26 Nisan 2024 22:42 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:29

YRP'den emekli maaşı çağrısı: En düşük asgari ücret kadar olsun

YRP'den emekli maaşı çağrısı: En düşük asgari ücret kadar olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine "İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir." sözleri tepki gösterdi.

"KATLİAM ŞEBEKESİ RAHATSIZ OLDU"

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.

Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz.