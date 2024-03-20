ORC'den İstanbul'un 5 ilçesinde anket: 2 belediye el değiştiriyor

20 Mart 2024 13:54 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:46

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, megakentin ilçelerinde de benzer tablo söz konusu.

Kamuoyunda yakından takip edilen seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma, İstanbul'un 5 ilçesini kapsayan yeni bir anket yaptı. Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan'daki oy oranları dikkat çekti. Ankete göre 2 ilçede mevcut partiler el değiştiriyor. İşte anket sonuçları...

ESENYURT

İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi olan ve seçimin kaderini etkilemesi beklenen Esenyurt'ta yönetim CHP'den AK Parti'ye geçiyor.

AKP - Hamit Öncü: Yüzde 39,7

CHP - Ahmet Özer: Yüzde 35,2

İYİ Parti - Muharrem Yıldız: Yüzde 3,8

Kararsız: Yüzde 15,4

Diğer: 5,9

KADIKÖY

CHP - Mesut Kösedağı: Yüzde 44,2

AKP - Veli Arslan: Yüzde 19,6

TKP - Fatih Mehmet Maçoğlu: Yüzde 19,1

İYİ Parti - Kübra Dursun: Yüzde 4,8

TİP - Doğan Ergün: Yüzde 2,2

Kararsız: Yüzde 7,2

Diğer: Yüzde 2,9

SARIYER

2019 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Sarıyer'de yarışı AK Parti önde götürüyor.

AKP - Hüseyin Coşkun: Yüzde 31,5

CHP - M. Oktay Aksu: Yüzde 26,2

Bağımsız - Şükrü Genç: Yüzde 19,6

İYİ Parti - İbrahim Temur: Yüzde 5,7

Zafer Partisi - Seyhan Kaya: Yüzde 2,5

Yeniden Refah Partisi - İsmet Temel: Yüzde 2,4

Kararsız: Yüzde 9,2

Diğer: Yüzde 2,9

ATAŞEHİR

CHP - Onursal Adıgüzel: Yüzde 29,2

AKP - M. Naim Yağcı: Yüzde 27,8

İYİ Parti - Ali Coşkun: Yüzde 20,6

Kararsız: Yüzde 16,9

Diğer: Yüzde 5,5

EYÜPSULTAN